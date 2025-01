Ilfoglio.it - L’asse della guerra ibrida

Il giorno di Natale, un cavo che trasportava elettricità dalla Finlandia all’Estonia è stato danneggiato nel Mar Baltico, mentre altri quattro cavi sottomarini per la trasmissione di dati hanno subito danni. Le autorità finlandesi hanno rilevato segni di trascinamento di un’ancora sul fondale e hanno sequestrato una petroliera, ritenuta parte“flotta ombra” utilizzata dalla Russia per esportare petrolio e gas in violazione delle sanzioni occidentali. Questo è solo l’ultimo atto di sabotaggio in Europa attribuito al Cremlino. Solo un mese fa, si ritiene che una nave cinese abbia tagliato altri due cavi dati in acque svedesi su ordine di Mosca. Nell’ultimo anno, inoltre, si sospetta che agenti russi abbiano tentato di piazzare ordigni incendiari su un aereo cargo in Germania; che abbiano complottato per uccidere il capo di un’importante azienda tedesca che produce armi per l’Ucraina; che abbiano commesso attacchi incendiari in Polonia, Gran Bretagna e Germania; che abbiano interferito nelle elezioni in Romania e Moldavia, tra gli altri.