Ilrestodelcarlino.it - Internato fa perdere le sue tracce: "Casa di reclusione inadeguata"

Si è allontanato dalladidi Castelfranco Emilia facendole proprie. Protagonista della vicenda – che non è certo isolata nel panorama delle carceri italiane – undellalavoro di Castelfranco Emilia appunto. Ad insorgere ora sono i sindacati, con Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale che spiegano come questo ed altri episodi, che si sono verificati negli ultimi tempi, come l’accesso ai tetti del penitenziario, per protestare, evidenziano le enormi carenze della struttura, non adeguata alla tipologia di detenuti e internati assegnati. "La gravissima carenza di organico del reparto di polizia penitenziaria compromette seriamente il mantenimento della sicurezza all’interno dell’istituto" spiegano.