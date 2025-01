Thesocialpost.it - Incubo in autostrada, chilometri di code: cosa succede

Lunghee rallentamenti stanno caratterizzando il pomeriggio sulle principali arterieli della Liguria. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, si segnalano 8di coda in direzione Gravellona Toce. La causa è un cantiere di ammodernamento in galleria al km 19+700, dove il traffico transita su due corsie.Situazione critica anche sulla A12, contra Genova Nervi e il bivio A12/A7 a causa del traffico intenso, mentre sulla A10 i disagi riguardano il tratto tra Genova Aeroporto e il bivio con la A10/A7 per traffico congestionato. Problemi analoghi si registrano sulla A7 Milano-Genova, dove si contano 5di coda tra il bivio A7/A10 e Busalla.Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di pianificare con cura i propri spostamenti, valutando percorsi alternativi o evitando le fasce orarie di maggiore affluenza.