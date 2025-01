Ilnapolista.it - Il Napoli è campione d’inverno oltre ogni previsione. Conte merita rinforzi all’altezza

IlUna gara alla Antonio. Senza tre titolari arriva a Firenze, tiene botta e sbanca l’Artemio Franchi. Neres fa un’altra magia, McTominay e Anguissa sovrastano il centrocampo, Meret è sontuoso nelle sue parate.Nel primo tempo ilstudia i viola e trova spazio a sinistra ma Spinazzola non riesce pungere a parte un tiro centrale. Olivera raddoppia spesso su quella fascia, segna ma è in fuorigioco. Poi arriva la giocata da top player di Neres: come a Udine decide di fare da solo, Lukaku collabora e dopo 30 metri di discesa piazza sotto la traversa. Poi come di consueto dopo il vantaggio gli azzurri si abbassano troppo e Keane trova il pari annullato per fallo di mano netto al momento dello stop. Meret si fa trovare pronto su un tiro di Adli deviato.