Helena Prestes vuole lasciare il GF: "Sto impazzendo, vado via"

Subito dopo il forte scontro avuto con Jessica Morlacchi,è stata richiamata in confessionale e gli autori l’hanno separata dal resto del gruppo, mandandola nella “suite” insieme a Javier Martinez. Dopo poche ore passate in camera con Javier,ha espresso la volontà di uscire dal gioco: “Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto“. Il pallavolista argentino ha cercato di calmare l’amica e l’ha invitata a dormirci su: “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo“.Javier poco dopo è uscito dalla camera della suite e parlando con altri gieffini ha detto: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però a una certa stavo lì e lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare“. Nella nottee Javier sono anche stati nel ‘confessionale 2’ a parlare con la psicologa.