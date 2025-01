Ilgiorno.it - Colico, grave malore: 64enne portata in ospedale di Gravedona via lago

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 4 gennaio 2024 – Un improvviso problema cardiaco, potenzialmente letale. La paziente doveva essereil prima possibile in. In ambulanza, via terra, ci sarebbe però voluto troppo tempo. Per trasferirla il più velocemente possibile è stata così imbarcata sul gommone dei vigili del fuoco e trasbordata dall'altra parte deldi Como via acqua. IlUna donna di 64 anni venerdì pomeriggio ha accusato una Piona di. E' stata immediatamente soccorsa dai sanitari di Areu, che sono riusciti a stabilizzarla. Doveva tuttavia essere trasferita il prima possibile al più vicino, cioè quello didona, dall'altra parte del, ma in ambulanza, via terra, sarebbero stati necessari almeno una quarantina di minuti, forse di più, con il rischio di rimanere bloccati in mezzo al traffico nonostante le sirene e i lampeggianti accesi.