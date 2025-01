Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 27 dicembre – 2 gennaio, al primo posto i Coma Cose con “Posti Vuoti”

: nella settimana a cavallo tra il 2024 ed il 2025, si è insediata una nuova numero uno nella chart stilata da Earone sugli ascolti dell’AirPlay nazionale.La top ten è aperta da Elisa con Dillo Solo Al Buio (in discesa dalla #7), ultimo singolo della cantautrice di Monfalcone, ritornata sulle scene a distanza di un anno dalla release di Intimate – Recording At Abbey Road Studios, nel quale insieme a Dardust ha riletto alcuni dei suoi brani più famosi e classici natalizi. Sale dalla #10 alla #9 Booster di Tananai, che raggiunge la posizione più alta in, nella quale è presente da cinque settimane. Feeling di Elodie e Tiziano Ferro raggiunge la #8 : il brano prodotto da Golden Years, è stato firmato dai due artisti insieme a Federica Abbate e Jacobo Ettorre. Scende dalla #5 alla #7, Marracash con Gli Sbandati Hanno Perso,singolo estratto dall’album È Finita La Pace, pubblicato lo scorso 13e certificato disco d’oro.