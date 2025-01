Lortica.it - Braccia e gambe, meno farmacia e più palestra

Leggi su Lortica.it

Gli anni portono via la massa muscolare. Non possiamo fermare gli anni. Fermiamo allora la perdita dei muscoli. Lo si può fare.Anzi lo dobbiamo fare se vogliamo vivere a lungo in piena efficienza ed in salute ad ogni età. La maggior parte dei muscoli sta nellee nelle.Si chiama sarcopenia la perdita dei muscoli, e’ una epidemia silenziosa e progressiva. In apparenza non succede nulla.Si può accusare un po’ di astenia, avere difficoltà a stare in piedi a lungo e sentire la necessità di mettersi a sedere.Oppure alzarsi con difficoltà da seduta in piedi ed avere la necessità di appoggiarsi su qualcosa con le mani. Si ha sarcopenia quando una persona non riesce a sollevare un peso oppure ad aprire una bottiglia di acqua minerale.Arriva all’improvviso la sensazione di non avere più la forza nellee nelle