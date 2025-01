Balletto hot sul profilo social del circolo Pd di Pistoia centro La replica | Siamo stati hackerati

Leggi su Open.online

Una ragazza in bikini bianco ballicchia una canzone per un video che sembra fatto apposta per TikTok. Ma non è ildi una influencer qualsiasi bensì quello della sezione didel Partito Democratico. Unche sta diventando a suo modo virale. E non per lo stesso motivo per cui diventò famoso lo slogan “Lo smacchiamo”, lanciato sulla terrazza di Largo del Nazareno. Interessante questo programma della sezione didel #PartitoDemocratico @nonleggerlo @CrazyItalianPol pic.twitter.com/X5rzINHLwW— Niccolò Masiani (spunta blu digitale) (@NMasiani) January 3, 2025 «Interessante questo programma della sezione», commenta un utente su X. Non è l’unico a segnare il problema tanto che la sezione pistoiese stessa ha dovuto chiarire su Instagram che non è colpa loro.