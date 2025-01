Ilfattoquotidiano.it - 579 animali morti dentro a un centro commerciale: l’incendio divampato a Dallas

Centinaia di uccelli, polli, criceti, due cani e due gatti. Sono 579 glia seguito di un rogo scoppiato nelPlaza Latina a, in Texas. Glisi trovavano nel pet store all'interno della struttura quando sono divampate le fiamme e sono stati uccisi in massa dall'inalazione di fumo. Solo una ventina sono stati salvati dai soccorritori, che hanno impiegato due ore e mezza per spegnere. Sul posto sono arrivati 45 vigili del fuoco.intorno alle 9 del mattino del 3 gennaio: il tetto del, aperto da 25 anni, è parzialmente crollato. Al suo interno c'erano vari negozi.