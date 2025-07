Madonna della Neve a Rocca Priora

?ln 30 luglio al 3 agosto si svolgono i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna della Neve. Un appuntamento molto atteso, che unisce fede, tradizione e identitĂ spirituale del territorio.Il programma liturgico prevede momenti di raccoglimento, preghiera e celebrazioni eucaristiche. Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: madonna - neve - rocca - priora

8 luglio: la Madonna della Neve consegna un oggetto misterioso - La Madonna della Neve appare per richiamare alla conversione i peccatori e consegna al giovane veggente un oggetto misterioso.

“’ … ” ? – Il Comune di Rocca Priora, nell’ambito del programma “Estate a Rocca Priora per tutti”, organizza anche per quest’anno l’iniziativa “Un’estate al Mare… in Bus”, un servizio Vai su Facebook

Rocca Priora | Il ritorno del quadro della Madonna della Neve nella sua chiesa; Rocca Priora – Festa della Madonna della Neve; Rocca Priora. Madonna della Neve. Nevicando, l’arte si fa strada. Notte Bianca dei commercianti. Da oggi al 4 Agosto.

Rocca Priora – La comunità si prepara per la festa della Madonna della Neve – IL PROGRAMMA - Dopo il grande successo di partecipazione dello scorso anno, dal 30 luglio al 3 agosto Rocca Priora si prepara nuovamente a vivere con profonda devozione ... Si legge su castellinotizie.it

Rocca Priora – In compagnia di guide e figuranti in maschera torna il tour medievale del paese - A Rocca Priora, uno dei borghi più alti dei Castelli Romani, un evento per fare un tuffo nel passato e conoscere, magari per la prima volta, le ... Lo riporta castellinotizie.it