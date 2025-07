Gli occhi di De Bruyne inguaiano il Napoli | perché Raoul Bova vuole denunciare anche il club di De Laurentiis

Cavalcare i trend social del momento è ormai un classico delle strategie di marketing. Anche nel calcio. Ma questa volta il Napoli rischia di finire per vie legali. Colpa di un video su TikTok dedicato a Kevin De Bruyne, il grande colpo del calciomercato di Aurelio de Laurentiis, in cui è stata inserita come sottofondo una porzione dell’ audio originale di Raoul Bova per Martina Ceretti, diventato virale in questi giorni e al centro del caso che riguarda l’attore 53enne, da cui è nata anche un’inchiesta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, proprio Raoul Bova è pronto a denunciare il Napoli (ma anche Ryanair ) per aver “strumentalizzato a fini ironici e promozionali i suoi messaggi vocali privati “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli occhi di De Bruyne inguaiano il Napoli: perchĂ© Raoul Bova vuole denunciare anche il club di De Laurentiis

