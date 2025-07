Papa Leone XIV ai giovani le prime parole sull’argomento sesso

In un tempo segnato da guerre, divisioni e un profondo smarrimento morale, le parole di papa Leone XIV arrivano con la forza di un richiamo universale. Nella settimana del “Giubileo dei giovani”, che sta portando a Roma oltre un milione di ragazze e ragazzi da tutto il mondo, il Pontefice ha voluto lanciare un messaggio forte e lucido sui grandi temi etici del nostro tempo, parlando con franchezza della “cultura di morte” che impregna la società contemporanea. Le sue dichiarazioni sono risuonate tra i muri vaticani e negli spazi digitali, dove il Papa ha incontrato catecumeni francesi e influencer cattolici, offrendo loro non solo parole, ma una visione, una missione, un’urgenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

