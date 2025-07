Benzodiazepine ansiolitici e ricette rubate | lo spacciatore di Pregabalil e Rivotril fermato a Milano

Lo hanno fermato durante un semplice controllo scoprendo che aveva con sé diverse pasticche di Rivotril, un farmaco a base di benzodiazepine con alto potenziale di abuso e una domanda sul mercato illegale dei farmaci piuttosto alta. Arrestato a Milano un cittadino marocchino di 46 anni irregolare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

