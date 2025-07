Digimon i fan si aspettano che per l' 1 agosto verranno rivelati dettagli sulla nuova serie

Il 1° agosto, giorno simbolico per l'universo Digimon, Toei Animation svelerà nuovi dettagli su Digimon Beatbreak, la prossima serie anime, alimentando ipotesi su team incompleti e nuovi legami digitali. Per chi è cresciuto con le avventure nel Mondo Digitale, il 1° agosto non è una data qualsiasi: è il giorno in cui tutto è cominciato. E proprio in questa data, ormai diventata Digimon Day, Toei Animation ha deciso di celebrare svelando nuovi dettagli su Digimon Beatbreak, l'attesissima serie che proietterà il franchise verso nuovi orizzonti narrativi. Beatbreak: un teaser tra nostalgia e nuove ipotesi sui Digimon Era il 1° agosto 1999 quando Tai e gli altri DigiPrescelti vennero catapultati nel Mondo Digitale.

