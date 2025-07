Trovato morto in casa in pieno centro storico | chi era la vittima

Pesaro, 29 luglio 2025 – Un pensionato è stato trovato morto in casa, al civico 4 di via Perfetti 4, una traversa del Corso XI Settembre a Pesaro. Sul posto i pompieri e il 118. Si tratta di un persona di 75 anni che frequentava i vicini bar del Corso. A. R. le sue iniziali. L'allarme è scattato quando i familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto era arrivato anche il fratello, che si era allarmato visto che da ieri l'uomo non rispondeva al cellulare. Le sue condizioni di salute erano precarie negli ultimi tempi. Sicuramente un malore all'origine del decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in casa in pieno centro storico: chi era la vittima

