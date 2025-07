Israele ha "reclutato" alcuni influencer per raccontare la sua Gaza. Volti come Bellamy Bellucci, Eylon Levi e altri "colleghi" hanno visitato il valico di Kerem Shalom, dentro la Striscia, vicino al confine con lo Stato ebraico, mostrando i pallet di aiuti umanitari sotto al sole e spiegando ai propri follower che "l'Onu non li distribuisce". Il messaggio sottostante √®: se i palestinesi soffrono davvero la fame, perch√© le Nazioni Unite non consegnano i viveri alla popolazione? Una tesi divulgata a colpi di video e selfie pubblicati su Instagram. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Israele "recluta" gli influencer per raccontare la sua Gaza