Morte di Celeste Pin | autopsia giovedì Perquisita la villa fino a notte fonda Il mistero di una telefonata

Nella mattinata di giovedì 31 luglio 2025 sarà eseguita, all'Istituto di medicina legale, l'autopsia su Celeste Pin, l'ex difensore viola trovato morto nella sua casa, sulle colline di Firenze, il 22 luglio scorso. Intanto, la procura, che nei giorni scorsi aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati, ha fatto perquisire la villa dell'ex calciatore

Morte di Celeste Pin: la Procura dispone l’autopsia. Dopo la denuncia dell’ex moglie - La procura di Firenze ha disposto l'autopsia per Celeste Pin, l'ex calciatore viola 64enne, trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio 2025.

Morte di Celeste Pin, disposta l’autopsia: chiesto il sequestro del cellulare e dell’abitazione - La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Celeste Pin, l'ex capitano della Fiorentina trovato morto nella sua casa lo scorso 22 luglio: chiesto il sequestro del cellulare e dell’abitazione.

Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze. Presto l’autopsia. Si indaga per omicidio colposo - Il presidente dell'assemblea cittadina, Cosimo Guccione, ha ricordato così il calciatore: "Bandiera della Fiorentina, volto televisivo, personaggio e dirigente sportivo anche a livello locale della nostra città, Celeste Pin è stato un uomo che ha saputo farsi amare non solo come giocatore ma anche dopo come commentatore, come persona vicina alla nostra città" L'articolo Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze.

