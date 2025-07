Anziano in contromano sulla A4 l’inversione di Egidio Ceriani e il buco nel sistema di allarme | così la tragedia si poteva evitare

Cinque minuti e sette chilometri e mezzo in contromano, incrociando solamente dieci macchine che viaggiavano in direzione opposta: il tragico viaggio di Egidio Ceriani, l’81enne che ha causato l’incidente mortale dove hanno perso la vita anche altre tre persone sull’autostrada A4, si poteva evitare. Un vuoto nell’avanzato sistema tecnologico che, come scrive Repubblica, dovrebbe evitare che i veicoli imbocchino in contromano gli svincoli su quella che è stata battezzata “strada del futuro”. La dinamica dell’incidente e l’ipotesi dell’errore. Secondo la ricostruzione della procura di Milano, non si tratterebbe di gesto volontario. 🔗 Leggi su Open.online

Incidente A4, l'uscita sbagliata e l'inversione, poi contromano per chilometri. La folle manovra dell'82enne Egidio Ceriano - Ha sbagliato uscita e ha deciso, anziché prendere l'uscita successiva, di fare inversione e imboccare la stessa autostrada, ma contromano.

Morti nell'incidente sull'A4, l'errore di Egidio Ceriano e l'impatto contromano col Suv dei designer Barbie - Contromano in autostrada, la dinamica del terribile incidente sull'A4 e l'errore dell'82enne Egidio Ceriano

Contromano per 7km sull’autostrada, poi lo schianto terribile: scoperta sconvolgente su Egidio - Una tragedia ha scosso la giornata di ieri, 27 luglio, sulla A4, coinvolgendo Egidio Ceriani, un anziano di 82 anni originario di Magenta.

Contromano sulla A4, quattro morti: l'82enne Egidio Ceriani non dormiva da due giorni e cercava sonniferi - Da due giorni non dormiva e voleva procurarsi un sonnifero. Segnala affaritaliani.it