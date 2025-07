Rissa fra ragazzi poi altri vogliono fumare sul bus e lo prendono a calci | ancora bulli sui mezzi a Pontedera

Nuovi vandalismi e risse a bordo dei bus di Autolinee Toscane. E' la stessa azienda a denunciare gli episodi, informando di aver dato mandato ai propri legali di valutare una denuncia a carico dei giovani responsabili. Ieri, lunedì 28 luglio, sul bus della Linea 500 proveniente da Volterra, "è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Rissa fra ragazzi, poi altri vogliono fumare sul bus e lo prendono a calci: ancora bulli sui mezzi a Pontedera.

