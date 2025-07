Gli ospedali dell’Agrigentino in discussione all’Ars La Rocca Ruvolo | A Sciacca un nuovo hospice

Si è parlato di ospedali in commissione salute all’Ars. “Abbiamo affrontato il tema della nuova rete ospedaliera. Abbiamo appreso di una proroga concessa dal Ministero della Salute fino al 31 dicembre 2025, ovviamente questo ci consentirĂ di lavorare con calma ma non di rinviare il tema. Ho. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ospedali - agrigentino - discussione - rocca

Gli ospedali dell’Agrigentino in discussione all’Ars, La Rocca Ruvolo: “A Sciacca un nuovo hospice”; In Sicilia i medici fuggono dagli ospedali pubblici verso le cliniche private, la protesta di sindaci e…; Sanità in codice rosso, l'inchiesta di “Mi Manda Rai Tre” tocca anche gli ospedali di Agrigento e Canicattì.

Gli ospedali dell’Agrigentino in discussione all’Ars, La Rocca Ruvolo: “A Sciacca un nuovo hospice” - Sono le parole della deputata Margherita La Rocca Ruvolo, a margine della seduta della sesta commissione dell’Ars. Da agrigentonotizie.it

Ospedali di Formia e Terracina, Rocca inaugura nuovi servizi e ... - Le inaugurazioni del presidente Rocca sono iniziate dall’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina, dove sono state attivate la sala operatoria chirurgica ambulatoriale e la sezione Endoscopia ... Riporta quotidianosanita.it