Emergenza idrica il Coordinamento campano per l' acqua pubblica lancia un appello ai candidati alle Regionali

Stiamo vivendo l'estate piĂą calda del secolo con forti riduzioni delle portate d'acqua e frequenti interruzioni del servizio idrico in numerosi territori campani. Davanti a questi scenari la regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca, non è riuscita a fare di meglio che deliberare la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: acqua - emergenza - idrica - coordinamento

Acqua di nuovo potabile dopo l'emergenza arsenico in mezza Viterbo - L’acqua delle zone servite dalla rete idrica centro Monte Jugo è tornata potabile. Il parametro arsenico – come comunicato dalla Asl di Viterbo con nota del 14-5-2025 (acquisita al protocollo generale del Comune di Viterbo in data odierna), all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio, con.

Emergenza siccitĂ , autoritĂ di bacino: "3 milioni di metri cubi di acqua in piĂą negli invasi" - Le piogge di questi giorni hanno giĂ determinato un incremento di 3 milioni di metri cubi di acqua negli invasi siciliani destinati ad uso potabile.

Dalle prove di soccorso in acqua all’IA: a Rimini la quarta edizione del congresso Emergenza urgenza - Dall’8 al 10 maggio la città di Rimini ospiterà la quarta edizione del "Congresso Emergenza Urgenza", l'evento di riferimento nazionale per professionisti e volontari del settore dell’emergenza urgenza.

Emergenza Idrica, l'intervento del Presidente Toni Stangoni e del direttore Giuseppe Bellu sul quotidiano La Nuova Sardegna #lanuovasardegna #GestioneIdrica #risorsaacqua #ANBI #Enas #acquabenecomune #acquacoltivalapace Vai su Facebook

Urgente coordinamento per emergenza idrica; Crisi idrica, la politica si fa la doccia con l’acqua rimasta; Lavello, crisi idrica: il Coordinamento Agricoltori Lucani proclama lo sciopero generale! Ecco le richieste.

Crisi idrica Abruzzo, Aca: “Non c’è emergenza ma l’acqua non va sprecata” - Nessuna emergenza idrica nei comuni servizi dall’Aca: al Tg8 parla il vice direttore generale Lorenzo Livello: "Al momento non ci sono razionamenti notturni. Scrive rete8.it

Basilicata. In Consiglio regionale si è discusso di crisi idrica - Il presidente Bardi ha illustrato un’analisi della crisi idrica regionale, aggravata da incendi nell’area di ... Secondo lasiritide.it