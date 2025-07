Codacons | L’accordo sui dazi Usa-Ue può costare alle famiglie italiane fino a 4,2 miliardi

L’accordo siglato tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi potrebbe avere effetti pesanti per l’economia italiana e, soprattutto, per i consumatori. A lanciare l’allarme è il Codacons, che stima una possibile stangata fino a 4,2 miliardi di euro sulla spesa delle famiglie italiane, qualora le nuove misure entrassero pienamente a regime. Secondo le proiezioni dell’associazione, il rischio è che le imprese europee – penalizzate da minori esportazioni verso gli USA – decidano di scaricare parte delle perdite sui consumatori interni, aumentando i prezzi per compensare il calo dei profitti. Codacons: “Alcuni settori colpiti duramente”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Codacons: “L’accordo sui dazi Usa-Ue può costare alle famiglie italiane fino a 4,2 miliardi”

