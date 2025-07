Papa | cultura tecnologica resti umana

13.40 "Oggi ci troviamo in una cultura nuova, profondamente segnata e costruita dalla tecnologia. Sta a noi - a voi - far sì che questa cultura rimanga umana". Così Papa Leone XIV nel suo saluto agli Influencer e Missionari digitali, in occasione del loro Giubileo. Poi: "La pace sia con voi: quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo dilaniato dalle inimicizie e dalle guerre", dice il Pontefice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it