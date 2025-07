Tante novità in casa Samsung OnePlus e Nothing con gli aggiornamenti in arrivo

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A54, A53, A34, Tab S9, S9+, S9 Ultra, OnePlus 12, 12R, 11R, Open, Nothing Phone (3a), (3a) Pro e CMF Phone 2 Pro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Tante novitĂ in casa Samsung, OnePlus e Nothing con gli aggiornamenti in arrivo

In questa notizia si parla di: samsung - oneplus - nothing - aggiornamenti

I Live Updates arriveranno anche sui device di Samsung, OnePlus, Xiaomi e Vivo - La funzionalitĂ Live Updates sarĂ implementata non solo nei Pixel ma anche in vari smartphone di Samsung, Xiaomi, OnePlus e Vivo L'articolo I Live Updates arriveranno anche sui device di Samsung, OnePlus, Xiaomi e Vivo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S25 “vede” la beta 2 con le patch di giugno, ma si aggiornano anche A56, S24 FE e OnePlus 13 - Aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, A56 5G, S24 FE e OnePlus 13: scopriamo tutte le novità in arrivo! L'articolo Samsung Galaxy S25 “vede” la beta 2 con le patch di giugno, ma si aggiornano anche A56, S24 FE e OnePlus 13 proviene da TuttoAndroid.

One UI 7 per altri cinque Samsung, ma ci sono belle novitĂ pure per OnePlus 13R - Aggiornamenti importanti per Samsung Galaxy A33, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy A15 5G, Galaxy M53 e OnePlus 13R: ecco tutte le novitĂ ! L'articolo One UI 7 per altri cinque Samsung, ma ci sono belle novitĂ pure per OnePlus 13R proviene da TuttoAndroid.

Buongiorno a tutti, sto avendo problemi a fare acquisti sullo shop di onePlus. Ho provato di tutto web/telefono/dalla app, mettendo l'indirizzo in mille modi diversi... Niente In pratica arrivati a finalizzare l'ordine da un errore sull'indirizzo anche se è quello sempr Vai su Facebook

Aggiornamenti per Samsung, Nothing, OnePlus e Huawei: non solo patch di sicurezza; Nuovi aggiornamenti per Nothing Phone (1), OnePlus 10T e Samsung Galaxy S23 FE; Android 16 corre: quali smartphone lo riceveranno | Elenco.

Nothing Phone (1) torna ad aggiornarsi ma non è il solo - Indice: C’è un grande aggiornamento per Nothing Phone (1), forse l’ultimo OnePlus 10T 5G torna ad aggiornarsi, ecco le novità Samsung porta le patch di giugno su Galaxy S23 FE ... Segnala tuttoandroid.net

Nuovi aggiornamenti per OnePlus, Samsung e Xiaomi: le novità - Altri aggiornamenti coinvolgono OnePlus 12, alcuni Samsung e alcuni Xiaomi. Da tuttoandroid.net