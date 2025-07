Lollobrigida | Dazi? Non sono un dramma Gli Stati Uniti continueranno a comprare il nostro pecorino

“Per un Paese esportatore come il nostro i dazi sono sempre un problema, ma da una prima analisi l’impatto per alcuni settori potrebbe non essere così drammatico “, ha detto al Corriere della Sera, commentando l’ accordo sui dazi al 15%, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della SovranitĂ alimentare. Il ministro di Fratelli d’Italia ha espresso una visione ottimista, sebbene abbia ammesso che “non vi è alcuna certezza”: “Intanto alcuni prodotti nostri non sono replicabili negli Stati Uniti. Pensiamo all’ olio di oliva, che importano per il 95%, o al pecorino, che lì non sanno fare”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lollobrigida: “Dazi? Non sono un dramma. Gli Stati Uniti continueranno a comprare il nostro pecorino”

Lollobrigida: «I cinque referendum? Un congresso del Pd. Dazi, l?export non frena» - Lo spauracchio dei dazi che non ha rallentato l?export dello slow food made in Italy, la speranza di arrivare ad un accordo che rafforzi entrambe le economie - Usa e Ue - anche per non darla.

Lollobrigida: “Dazi? Commento i fatti, l’export è in crescita di 7,5 miliardi” - RHO (MI) – “Siamo fiduciosi che la trattativa che ha visto l’Italia protagonista nell’agevolarla con gli Stati Uniti, metta in condizione anche i nostri amici statunitensi di comprendere quanto la produzione di qualità italiana sia un buon affare per i nostri imprenditori, ci mancherebbe altro, ma lo sia anche per la distribuzione e retail statunitense che hanno un valore aggiunto rispetto a ciò che viene importato dall’Italia, molto molto importante”.

Lollobrigida sulla guerra dei dazi: “Il mercato americano non è sostituibile” - Sulla guerra dei dazi, il mercato americano “non è sostituibile, non comprendo chi ci invita a cercare alternative, magari con partner a Est del pianeta”: lo dice al “ Messaggero ” il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigid a che ieri ha incontrato a Roma la segretaria all’Agricoltura Usa Brooke Rollins.

Dazi, Lollobrigida: «L'impatto su alcuni settori agroalimentari potrebbe non essere così drammatico; Dazi, Lollobrigida: “Per alcuni settori l’impatto potrebbe non essere così drammatico”; Che cos’è questa operazione “bresaola” di Lollobrigida per fermare la guerra dei dazi.

Lollobrigida: «Dall'olio d'oliva ai formaggi, non per tutti sarà un dramma. Gli attacchi? La sinistra è isterica» - Il ministro dell'Agricoltura: nessun imprenditore ha mai pensato di lasciare gli Usa

"Vertice sul vino a Palazzo Chigi". L'annuncio di Lollobrigida dopo i dazi di Trump - Il ministro: "È il settore che preoccupa di più".