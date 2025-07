Scende la pioggia ma che fa? Non si corre…

Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno tra Sprint Race e gara con la McLaren sugli scudi e un Max Verstappen che ce l’ha messa tutta ancora una volta. Parleremo di quanto avvenuto in casa Ferrari e, soprattutto, della situazione legata alla pioggia che ormai sta diventando un grosso punto interrogativo nel mondo della Formula Uno. Nella seconda parte della puntata andremo a fare le previsioni di quello che potremo vedere nel prossimo appuntamento, quello del Gran Premio di Ungheria, che anticiperà le vacanze estive. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scende la pioggia, ma che fa? Non si corre…

In questa notizia si parla di: pioggia - scende - corre - puntata

Scende la pioggia, ma che fa? Non si corre….

Palio, la diretta: non si corre a causa della pioggia, rinvio a ... - Ma non si corre a causa della pioggia, che intorno alle 15 è comparsa in piazza del Campo. Come scrive lanazione.it