Si spaccia per il nipote di un' anziana e prova a rubarle 3 mila euro un arresto a Casteldaccia

Avrebbe provato a ingannare un’anziana signora spacciandosi per suo nipote, cercando di convincerla a sborsare 3 mila euro che sarebbe serviti a riportare a casa un familiare. Peccato però che si trattasse semplicemente dell'ennesimo tentativo di truffa. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: nipote - anziana - mila - euro

Cuggiono, paga una "cauzione" per evitare il carcere alla nipote: anziana truffata - Cuggiono (Milano) – “Sua nipote ha causato un incidente mortale e rischia di finire in carcere: prepari tutti i preziosi che ha in casa per pagare la cauzione”, Iincredibile a dirsi, perché questo inverosimile trucco è già stato utilizzato in un numero infinito di occasioni, ma i truffatori lo hanno utilizzato una volta di più per ingannare solo pochi giorni fa u na cuggionese, facendo leva sulla innegabile capacità di con vincere le persone con cui si trovano a interloquire.

Solopaca, tentano truffa all’anziana con la scusa del nipote nei guai: denunciato un giovane - Un 82enne di Solopaca ha sventato una truffa telefonica: finto avvocato e complice volevano denaro per “salvare” il nipote.

Badante di una 94enne 'beccata' a rubare nella casa del nipote dell'anziana - I carabinieri della stazione di Uscio hanno denunciato a piede libero una 42enne originaria dell'Ecuador per furto in abitazione.

Si spaccia per il nipote di un'anziana e prova a rubarle 3 mila euro, un arresto a Casteldaccia; Roma, truffe agli anziani del finto nipote in difficoltà o del finto avvocato: rubati soldi e gioielli per 700mila euro, presi tre...; Truffa da 15 mila euro a Tarcento: si finge la nipote e raggira un’anziana.

Giornata mondiale dei nonni, fino a 19mila euro risparmiati grazie al loro aiuto - I nonni italiani garantiscono alle famiglie un sostegno economico silenzioso e fondamentale che vale quanto una manovra finanziaria ... Da quifinanza.it

Truffe agli anziani per oltre 700mila euro, 3 arresti tra Roma e Napoli, smantellata banda del “finto nipote” - CRONACA – Su mandato della Procura di Roma, i Carabinieri hanno arrestato a Napoli due uomini di 32 e 41 anni, accusati di 18 episodi di truffa ed estorsione ai danni di anziani, avvenuti a ... Riporta lanotiziaoggi.it