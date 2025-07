Recupera la vista con terapia genica | è il primo caso al mondo

Recupera la vista un giovane 38enne con la sindrome di Usher di tipo 1B, una rara malattia genetica che si manifesta con cecitĂ e sorditĂ , sottoposto per la prima volta al mondo a un’innovativa terapia genica nella clinica oculistica dell’ UniversitĂ degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Napoli. L’intervento realizzato un anno fa. A un anno dall’intervento, realizzato a luglio 2024, la vista è stata recuperata da vicino e da lontano, anche in condizioni di scarsa luminositĂ . Si tratta della prima dimostrazione dell’efficacia clinica della nuova terapia genica che è stata applicata tra ottobre 2024 e aprile 2025 ad altri 7 pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Recupera la vista con terapia genica: è il primo caso al mondo

Svolta nella lotta alla cecità: terapia genica restituisce la vista a un 38enne - Il trattamento sperimentale, sviluppato al Tigem di Pozzuoli, supera i limiti tecnici dei vettori virali e apre prospettive anche per altre malattie oculari ereditarie. Lo riporta ilsole24ore.com

Nuova terapia genica, torna a vedere il primo paziente al mondo: era cieco - Il 38enne, affetto da una rata malattia genetica che si manifesta con cecità e sordità, ha recuperato la vista a un anno dall'intervento. Da altoadige.it