Vlahovic Juventus il club bianconero sta perdendo la pazienza con il serbo! Intanto l’attaccante blocca il mercato della Vecchia Signora aspettando quel club | la situazione

Vlahovic Juventus, è gelo totale tra i bianconeri e l’attaccante serbo: il numero 9 blocca il mercato della Vecchia Signora, mentre aspetta quel club. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a rappresentare uno dei principali nodi da sciogliere in casa Juventus. Il calciomercato bianconero sta vivendo una fase di stallo, in gran parte dovuta alla situazione dell’attaccante serbo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Vlahovic, nonostante le numerose voci di mercato che lo vedono protagonista, non ha intenzione di lasciare Torino nell’immediato, preferendo aspettare una possibile offerta come parametro zero dal Milan, il club che ha sempre considerato come sua destinazione preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il club bianconero sta perdendo la pazienza con il serbo! Intanto l’attaccante blocca il mercato della Vecchia Signora, aspettando quel club: la situazione

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic - club - bianconero

Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità tra rinnovo al ribasso e possibile cessione. Cosa filtra sull’attaccante serbo - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità sul serbo: cosa filtra in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

L'avventura di Dusan #Vlahovic alla #Juventus è ormai ai titoli di coda, resta però da capire come finirà : il club bianconero, come spiega stamattina @ilgiornale, ha detto no alla prima proposta di risoluzione del contratto presentata dall'agente del serbo Darko Vai su X

"Vlahovic deve andarsene. Juve, blinda Kolo Muani perché davanti David da solo non basta" L'opinione del bomber che ha fatto la storia del club bianconero: "Conceicao? Mi ha convinto...a metà " Nicola Amoruso, la Juventus si trascina il problema del gol. M Vai su Facebook

Vlahovic tra Juventus e Milan: i dubbi dei due club e i costi della possibile operazione; Juve, tre esuberi bloccano il mercato in entrata: Comolli cerca il tesoretto da investire; Il futuro di Vlahovic è ancora in bilico: quanto costa alla Juventus e quanto costerebbe al Milan.

“La Juventus in un vicolo cieco”: scatta l’allarme rosso per i bianconeri - Situazione delicata a Torino, il punto sul calciomercato non lascia scampo: problemi in vista per Tudor e soci ... Lo riporta calciomercato.it

L'ex bianconero Verza: "Vlahovic troppo attaccato ai soldi e la società Juventus non è più quella di un tempo" - L'ex bianconero Vinicio Verza è intervenuto a Radio BiancoNera e ha parlato della situazione di Vlahovic: "Probabilmente è cambiato il mondo del calcio. Da tuttojuve.com