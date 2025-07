Simona Quadarella conquista la medaglia d’argento ai Mondiali senior 2025 di nuoto nei 1500 metri stile libero femminili, facendo segnare il tempo di 15’31?79, che vale il nuovo record europeo: l’azzurra esprime tutta la soddisfazione per questo risultato ai microfoni di Rai 2 HD. La gioia di Quadarella e l’analisi della gara: “ Non me lo aspettavo per niente, sapevo che stavo andando bene però non pensavo così tanto, e poi al record europeo ci pensavo da anni, non me lo sarei mai aspettato che potesse arrivare adesso, quindi sono contentissima. Sapevo che sarebbero partite molto forti e infatti ho cercato di stare dietro a tutte e due, e non pensavo che Pallister mollasse così a 800 metri e questo mi ha aiutato tantissimo, perché è come se avessi ricominciato daccapo, è stata una gara che comunque ho studiato e ci ho messo tanta testa “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Una nuova Simona Quadarella: "Ci ho messo tanta testa. I cambiamenti mi hanno aiutata"