Regionali Toscana 2025 rivolta M5S | No netto ad alleanza con Pd Anche senza Giani presidente

A Giani bis il Movimento 5 Stelle in Toscana aveva detto no un po’ di mesi fa. Quando durante l’assemblea regionale a Prato avevano tuonato: “N on rappresenta il cambiamento necessario ad aprire una nuova fase”. Poi Conte, nell’ottica di un’alleanza con Pd di Elly Schlein al tavolo nazionale per le regionali 2025, nei giorni scorsi aveva sottolineato: “Noi veniamo da un’opposizione al quinquennio di Giani e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento”. Adesso arriva il no netto ad un’alleanza con il Pd per le elezioni regionali in Toscana anche senza Giani presidente da parte dei gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle Livorno, Grosseto, Carrara, Empolese- Valdelsa, Chianti, Colline Livornesi, Val di Cornia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: toscana - giani - regionali - rivolta

Il governo impugna la legge toscana sul fine vita, Giani: "La difenderemo" - Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, ha deciso di impugnare la recente legge della Regione Toscana sul cosiddetto 'fine vita'.

Fine vita, il governo impugna la legge della Toscana. Giani: “Paradossale, difenderemo la norma con determinazione” - A parole il governo Meloni sostiene l’autonomia differenziata, ma quando una Regione sorpassa l’inerzia colpevole dell’esecutivo e vara una legge più che giusta, quella norma viene impugnata.

Fine vita: governo Meloni impugna la legge della Toscana. Giani: “Siamo decisi a difenderla con determinazione” - Il governo, nel corso del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, 9 maggio 2025, a Palazzo Chigi, ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana sul fine vita.

Le insegne di pellegrinaggio rinvenute nel territorio grossetano offrono una preziosa testimonianza della diffusione del culto e della mobilitĂ religiosa nella Toscana meridionale durante il Medioevo. Realizzate in piombo e decorate con figure di santi, erano c Vai su Facebook

Il Pd scommette sul sì di Conte. Il campo largo “balla” ovunque; Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera; Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani. Mentre Schlein e Fossi fanno melina. Pericolosamente.

Regionali in Toscana, la base M5s spaccata su Giani e sull’alleanza con il Pd - Alla base M5s toscana l'alleanza con il Pd a sostegno di Giani proprio non va giù. Come scrive msn.com

Verso le Regionali 2025, Giani: "Stiamo componendo un campo largo, la Toscana sarà un modello nazionale" - “Stiamo componendo su programmi e sul sistema di alleanze un campo largo che proporrà la Toscana come un modello a livello nazionale”. Da radiosienatv.it