Sancho Juve il cammino verso l’ingaggio dell’ala inglese diventa sempre più complicato! Quella trattativa saltata rimette in gioco il Napoli che tenta l’anticipo L’indiscrezione

Sancho Juve, occhio al ritorno di fiamma del Napoli! Gli azzurri tentano il colpaccio, visto che è saltata quella trattativa: cosa filtra. Dopo la delusione per il mancato acquisto di Dan Ndoye, che ha scelto di trasferirsi al Nottingham Forest, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno di qualità per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il club azzurro potrebbe tornare su Jadon Sancho, esterno d’attacco del Manchester United, che è in uscita dal club inglese e, che, da tempo, sembra vicino alla Juventus. Sancho Juve, trattativa bloccate a causa delle mancate cessioni di Nico Gonzalez e Weah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, il cammino verso l’ingaggio dell’ala inglese diventa sempre più complicato! Quella trattativa saltata rimette in gioco il Napoli che tenta l’anticipo. L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: juve - trattativa - saltata - sancho

Huijsen Real Madrid, l’ex Juve si avvicina sempre di più ai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Ultimissimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Huijsen Real Madrid, l’ex difensore della Juve è sempre più a un passo dai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Novità .

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino della squadra rossoblu. Possibile trattativa in vista dell’estate emiliana Aspettando quella che sarà la finale di Coppa Italia, il calciomercato Bologna pensa a quelle che saranno le possibili entrate a fronte di una qualificazione in Europa tanto importante quanto decisiva per la campagna acquisti 2025/2026.

Vlahovic Juve, l’indiscrezione dalla Spagna sul futuro del serbo: «Trattativa molto avanzata con questo club!». Ecco dove potrebbe giocare - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juve, le voci dalla Spagna riguardano il serbo: «Trattativa molto avanzata con questo club!».

Ma davvero c'è ancora qualcuno che pensa che Sancho andrà alla Juventus? Vi sembra normale che la trattativa possa essere in stallo da 2 settimane con tutti gli accordi trovati? è già saltata da un pezzo Vai su X

#Juve - #AlfredoPedulla: ? #Sancho-#Juventus: il #ManUnited, in linea di massima, ha accettato l’offerta e il giocatore vuole i bianconeri, ma manca ancora la firma e le visite mediche. Le voci di trattativa saltata o conclusa sono infondate: si attendono sol Vai su Facebook

Juventus, le ultime su Sancho; Weah verso il Marsiglia avvicina Sancho alla Juve: giorni decisivi, la trattativa; Juve, rivoluzione offensiva: David c’è, Sancho quasi, grana Vlahovic.

Calciomercato Juve, l'affare Sancho resta bloccato, ora il Borussia tenta il sorpasso - L’esterno offensivo del Manchester United, da tempo nel mirino della dirigenza bianconera, è considerato uno degli obiettivi principali per ... Lo riporta it.blastingnews.com

Sancho, irrompe il Dortmund: sorpasso Juve possibile, cosa sta succedendo - Il talento del Manchester United pronto a tornare dove è esploso calcisticamente, il Borussia ci pensa: la situazione ... Riporta tuttosport.com