Calciomercato Juve i bianconeri tornano su quel prospetto del Chelsea | i Blues lo valutano 40 milioni di euro ma Madama può cercare di chiudere perseguendo due strade!

Calciomercato Juve, è lui il nome che piace alla dirigenza bianconera! Costa 40 milioni di euro, ma ci sono due strade per chiudere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Juve ha riacceso l’interesse per Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese di proprietĂ del Chelsea. La Juve aveva giĂ esplorato la possibilitĂ di acquistare il giovane talento durante la finestra di mercato invernale, ma è stato il Borussia Dortmund a prevalerlo, prendendo Chukwuemeka in prestito. Tuttavia, i tedeschi non sono riusciti a raggiungere un accordo con il Chelsea per il riscatto del giocatore, che ora è nuovamente disponibile sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i bianconeri tornano su quel prospetto del Chelsea: i Blues lo valutano 40 milioni di euro, ma Madama può cercare di chiudere perseguendo due strade!

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - milioni - euro

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Juve, la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui: le strategie bianconere sono chiare. Scenario - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società ha una volontà ben precisa: per quel top player può spingersi fino a quella cifra.

Calciomercato, Giuntoli su Osimhen: “Juve non interessata”. E il Milan? - La Juventus si defila per Victor Osimhen. Cosa farà adesso il Napoli? Ecco la posizione del Milan su questa opportunità di mercato

Ufficiale, è tutto confermato. Samuel Mbangula lascia la Juventus e si trasferisce al Werder Brema Operazione da 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Un nuovo capitolo per il giovane talento, pronto a brillare in Bundesliga #Juventus #Calciomercato Vai su Facebook

Affare fatto! La Juventus chiude per João Mário dal Porto per 12 milioni di euro. Percorso inverso per Alberto Costa, che va al Porto per 16 milioni di euro. Operazione incrociata tra i due club! #Juventus #Porto #Calciomercato #JoãoMário #AlbertoCosta # Vai su X

Liverpool esagerato! Chi ha speso di più (fin qui) sul mercato; Calciomercato Juventus, è Amrabat il nome per sostituire Douglas Luiz: le cifre dell'affare; ??? Douglas Luiz, multa e addio alla Juventus; Jashari-Milan, si fa per 35 milioni?.

Calciomercato Juventus: tre big in partenza, il club punta a incassare 90 milioni di euro con cui dare l’assalto agli obiettivi. Il piano - Calciomercato Juventus: tre big in partenza, il club punta a incassare 90 milioni di euro con cui dare l’assalto agli obiettivi. Segnala juventusnews24.com

Mercato Juve, già 100 milioni spesi solo per i riscatti! Da Di Gregorio a Kalulu passando per Conceicao, quanto ha sborsato il club - Da Di Gregorio a Kalulu passando per Conceicao, quanto ha sborsato il club in queste settimane Il mercato Juve ha già messo sul piatto circa 10 ... Si legge su juventusnews24.com