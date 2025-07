Nuoto super Quadarella | medaglia d’argento e record europeo nei 1500 stile libero

Simona Quadarella ha frantumato il record europeo: ha chiuso in 15'31"79, sette secondi in meno della danese Lotte Friis, che nel 2013 nuotò la distanza in 15'38"88. Medaglia d'oro per la leggenda Katie Ledecky. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nuoto, super Quadarella: medaglia d’argento e record europeo nei 1500 stile libero

In questa notizia si parla di: quadarella - medaglia - record - europeo

Nuoto, Simona Quadarella convince nei 1500 sl e si giocherà una medaglia in finale - Una brillante Simona Quadarella ha gareggiato quest’oggi nelle batterie dei 1500 stile libero femminili, nella seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore.

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon alla prova dei 100 dorso, Quadarella per la medaglia nei 1500 sl - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore.

Simona Quadarella vince la medaglia d'argento nei 1500m stile libero: l'azzurra scrive però il nuovo record europeo con il tempo di 15’31"79 ? Vince l'oro Katie Ledecky che chiude con 15’26"44 #Nuoto #Sing Vai su X

Simona Quadarella brillante nelle batterie dei 1500 sl a Singapore Vai su Facebook

Quadarella argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto con record europeo; Monumentale Simona Quadarella: Argento Mondiale Con Record Italiano Ed Europeo; Mondiali di nuoto, super Quadarella: è argento nei 1500m stile libero, record europeo.

Mondiali di nuoto, super Quadarella: è argento nei 1500m stile libero, record europeo - A Singapore altra medaglia per l'Italia grazie a Simona Quadarella, seconda nei 1500 stile libero. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Quadarella argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto con record europeo - Leggi su Sky Sport l'articolo Quadarella argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto con record europeo ... Si legge su sport.sky.it