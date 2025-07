Arcobaleno rosa appare nei cieli italiani l’esperto | Vi spiego come funziona

Ci sono giorni in cui la natura decide di sorprendere, di prendersi la scena in silenzio, senza clamore, e di offrire a chi guarda un momento che sembra sospeso tra realtĂ e sogno. Il tardo pomeriggio di lunedì 28 luglio è stato uno di quei momenti, in cui un arcobaleno rosa ha trafitto il cielo veneto con la delicatezza di un acquerello e la forza di uno spettacolo irripetibile. Nessun preavviso, nessun allarme meteo. Solo un cielo che, dopo qualche precipitazione sparsa, ha lasciato spazio a una luce obliqua, morbida e piena di sfumature, capace di tingere l’orizzonte di rosa, oro e indaco. Leggi anche: Terrore in cielo, il motore dell’aereo va in fiamme: il video da brividi Il fenomeno è stato visibile in un’ampia area tra Vicenza e Verona, dove centinaia di cittadini hanno alzato gli occhi e, quasi all’unisono, immortalato la scena con smartphone e fotocamere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

