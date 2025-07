ETERNA Simona Quadarella! Argento nei 1500 sl col record europeo! Ledecky imbattibile

Una finale senza senso quella a cui si è assistito nei 1500 stile libero femminili ai Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Katie Ledecky si è confermata la migliore in questa particolare distanza, andando a conquistare la sua 22ª medaglia d’oro a livello iridato e la sesta nelle trenta vasche, andando a un ritmo da record del mondo fino a 200 metri dalla fine. Un piccolo calo c’è stato poi, ma il tempo è stato sensazionale, ovvero 15:26.44. Una longevità pazzesca per la statunitense che, amaramente sconfitta nei 400 stile libero, ha saputo reagire da campionessa. Signori, però, che dire di Simona Quadarella . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ETERNA Simona Quadarella! Argento nei 1500 sl col record europeo! Ledecky imbattibile

