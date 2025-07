Quadarella super! Argento nei 1500 e record europeo davanti a lei solo l' aliena Ledecky

L'azzurra conquista il secondo posto dietro l'americana e, con il suo 15'31"79, cancella il primato continentale della danese Friis di Barcellona 2012. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quadarella super! Argento nei 1500 e record europeo, davanti a lei solo l'aliena Ledecky

Mondiali di nuoto, super Quadarella: è argento nei 1500m stile libero

