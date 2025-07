Licenziata dalla mia major via mail ho preso anche tante porte in faccia e no a Sanremo Ora navigo a vista e ho firmato per un nuovo progetto | lo sfogo di Syria

In versione acqua e sapone Syria (vero nome Cecilia Syria Cipressi) aveva convinto tutti al Festival di Sanremo 1996 tra le Nuove Proposte tanto che poi ha vinto con “Non ci sto “. Poi il terzo posto con “Sei tu” a Sanremo 1997, stavolta tra i Big. Trent’anni di carriera e dieci album pubblicati in gran parte tra gli Anni Novanta e Duemila. Poi qualche partecipazione televisiva, il teatro, ospitate. Ma Syria c’è. A un fan che le chiedeva che fine avesse fatto, la cantante ha dedicato una lunga e articolata risposta sui social. “Sto bene e continuo a fare tutto quello che posso a più non posso, grazie per il tuo messaggio – ha esordito la cantante -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

