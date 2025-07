Fiume morto | consiglio comunale di Montelupo sulla Pesa in secca Gaia Checcucci | Dall’Autorità di bacino 115mila euro per farlo rivivere

A valle di Montelupo Fiorentino, la Pesa è in secca. Un fiume “morto”, nonostante le abbondanti piogge primaverili e l’acqua dei temporali di queste ore, destinata a scomparire fra le crepe delle zolle in poco tempo, fenomeno che conferma la fragilitĂ dell’ecosistema. Di fronte a questa situazione ecco il gesto, simbolico ma altamente significativo, di . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiume “morto”: consiglio comunale di Montelupo sulla Pesa in secca. Gaia Checcucci: “Dall’AutoritĂ di bacino 115mila euro per farlo rivivere”

In questa notizia si parla di: fiume - morto - consiglio - comunale

“Putin come Hitler”: si tuffa nel fiume a pochi passi dal Cremlino (video). Si finge morto ma i poliziotti lo recuperano vivo… - Anche in Russia qualcuno ci prova a contestare Putin, ma mettendo in conto di fare una brutta fine, ovviamente.

Protesta shock a Mosca: espone il cartello “Putin Hitler” e si getta nel fiume Moscova fingendosi morto – Video - A pochi giorni dalla festa del 9 maggio, un moscovita ha inscenato una performance provocatoria sul ponte Moskvoretsky, a poca distanza dal Cremlino: davanti ai passanti, ha esposto un cartello che accostava Vladimir Putin ad Adolf Hitler, per poi gettarsi nel fiume Moscova fingendosi morto.

Il disperato tuffo nel fiume Oglio per sfuggire all’agguato: un arresto per l’omicidio del 32enne morto annegato - Pontoglio, 23 maggio 2025 – Si era gettato nelle fredde acque del fiume Oglio, in quei giorni alto a causa delle piogge, in un punto dove ci sono correnti impetuose e mulinelli, annegando nel tentativo di sottrarsi a una imboscata.

PROTESTANO I GIOVANI ESCLUSI DAL CONSIGLIO COMUNALE In vista del Consiglio comunale monotematico che si terrà mercoledì 30 luglio, dedicato all’Accordo di Programma sull’ex Ilva, riceviamo una nota del Movimento Giovanile Terra Jonica, che " Vai su Facebook

Fiume morto: consiglio comunale di Montelupo sulla Pesa in secca. Gaia Checcucci: Dall'AutoritĂ di bacino 115mila euro per farlo rivivere; Dolore per la scomparsa di Federico Varacalli, consigliere del M5S: il cordoglio della politica torinese; Tragedia nel fiume Sesia: giovane uomo muore annegato durante un bagno.

Montelupo farà il suo consiglio comunale in un fiume, nell'alveo della Pesa - “Siccità” un film di qualche anno fa di Paolo Virzì racconta di un futuro distopico in cui non piove da tre anni e il Tevere è completamente secco. Come scrive gonews.it

Fiumefreddo, Consiglio comunale: tensione in aula. Il consigliere Fiume chiede la trasmissione agli organi competenti degli atti ritenuti illegittimi - Nell’ultima seduta, il Consiglio comunale di Fiumefreddo di Sicilia ha votato una mozione per il cessate fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto internaziona ... Si legge su gazzettinonline.it