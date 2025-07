Farah è la protagonista della nuova serie TV turca con Demet Ă–zdemir, che va in onda su Canale 5. Sin dal primo episodio, vediamo la 28enne prendersi cura di suo figlio, Karim?ah, il quale è affetto da una rara e grave malattia. Si trova in Turchia da sei anni, ovvero dal momento in cui ha scoperto di essere incinta. Ha lasciato l’Iran per trovare la libertĂ raggiungendo la Francia. Ma ecco che in Turchia ha scoperto di aspettare un bambino e si è ritrovata costretta a restare a Istanbul. Farah è scappata dal padre di Kerim?ah. Ma chi è l’uomo? E perchĂ© la protagonista è scappata da lui? Vediamo insieme tutte le anticipazioni turche. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah: chi è il padre di Kerim?ah, il figlio di Farah