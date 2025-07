Era una domenica d’estate come tante, di quelle che si scelgono per una camminata all’aria aperta, magari in alta quota, per trovare un po’ di sollievo dal caldo e godersi la pace della montagna. La luce filtrava tra i pini, il sentiero si arrampicava tra le rocce e il silenzio della natura veniva interrotto solo dal rumore dei passi e dal suono del moschettone agganciato al cavo. Nulla faceva presagire che quel momento, così semplice e sereno, si sarebbe trasformato in un dramma. Leggi anche: Davide, carabiniere fuori servizio, travolto e ucciso: la scoperta choc sull’autista Chi frequenta le ferrate dell’Alto Adige sa quanto siano amate e frequentate nei mesi estivi: percorsi ben attrezzati, panorami spettacolari e un contatto diretto con la roccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Carabinieri in lutto, Nicola stava per andare in pensione: la morte in un attimo