Emma Muscat è diventata mamma | nata la figlia dell’ex cantante di Amici

Emma Muscat è diventata mamma: l’ex cantante di Amici 2018 e che abbiamo visto in seguito all’Eurovision Song Contest, ha annunciato l’arrivo della figlia con un post su Instagram. La 25enne ha pubblicato delle immagini nella giornata di ieri 28 luglio in bianco e nero, nelle quali è immortalata insieme alla primogenita ed il compagno Kurt Galea, al quale è legata dal 2019: “ Un amore che non mai sentito prima, benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina – Mila Rae Galea – nata il 280725. Ti adoriamo!”, sono le parole scelte dalla cantante per dare il benvenuto alla nuova arrivata. Emma Muscat è mamma, chi è il fidanzato Kurt Galea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Emma Muscat è diventata mamma: nata la figlia dell’ex cantante di Amici

