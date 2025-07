Tarantini Time Quotidiano In merito a quanto accaduto nella giornata di ieri a Palazzo di CittĂ , sento il dovere di offrire una testimonianza diretta e una riflessione responsabile su un momento che ha generato forti reazioni e ampio dibattito. Durante l’incontro con le associazioni, al quale ho preso parte, ho assistito personalmente ad alcuni interventi che si sono svolti in un clima di ascolto attento. In un secondo momento, mi sono spostato in piazza, dove non ho riscontrato la presenza di persone con il volto coperto, nĂ© ho assistito a episodi di violenza fisica o comportamenti che potessero configurarsi come aggressioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dimissioni Bitetti, Di Bello: “Taranto ha bisogno di scelte coraggiose, non di incertezze”