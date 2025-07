Spaccata al Carrefour | commando porta via la cassaforte

L’assalto al supermercato e il furto della cassaforte, poi la fuga nel cuore della notte. È successo al Carrefour di piazza Italia a San Giuliano Mianese (hinterland Sud di Milano) nella notte tra domenica e lunedì 28 luglio. Sul caso sono stanno indagando i carabinieri.Il furto della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Spaccata al Carrefour: commando porta via la cassaforte; Via con la cassaforte. Supermercato assaltato con un furgone-ariete.

