Inizio anno scolastico | la guida operativa per Dirigenti DSGA segreterie staff 180 pagine di istruzioni e 162 circolari e documenti già pronti

Il numero 32025 della rivista trimestrale digitale, curata da Angelo Prontera e rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, propone un approfondimento sui principali adempimenti da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Alla realizzazione del numero hanno collaborato anche Luciano Grasso, Antonio Fundarò e Filippo Nobile, contribuendo . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: anno - scolastico - dirigenti - dsga

Scuola materna a rischio: “Solo 7 iscritti per il prossimo anno scolastico” - BRINDISI - Torna l'incubo chiusura per la scuola materna del quartiere La Rosa di Brindisi. Con soli sette iscritti previsti per l'anno scolastico 2025-2026, ben al di sotto della soglia minima di 18 alunni, l'istituto rischia di non ottenere l'autorizzazione per l'apertura della sezione.

Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole: adempimenti di fine anno scolastico - Alla fine dell’anno scolastico, gli amministratori di Google Workspace nelle scuole devono seguire una serie di passaggi cruciali per garantire una corretta gestione dei dati e una transizione fluida, in conformità con il GDPR e altre normative sulla protezione dei dati.

Cerimonia inizio anno scolastico 2025/26: domande scuole entro il 12 giugno. CIRCOLARE - Nel mese di settembre, tornerà come da tradizione la Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico. L’evento si svolgerà alla presenza delle più alte cariche istituzionali, accanto a figure rappresentative del mondo culturale, sportivo e dello spettacolo, con l’obiettivo di celebrare la scuola e tutti i suoi attori: alunne e alunni, docenti, personale amministrativo e dirigente.

Inizio anno scolastico: la guida operativa per Dirigenti, DSGA, segreterie, staff. 180 pagine di istruzioni e piĂą di 70 circolari e documenti giĂ pronti Vai su X

6 webinar gratuiti per Gestire la scuola senza sbagliare, per Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie: dagli adempimenti, alla gestione delle assenze, dal programma annuale alle nuove regole dello Smart working; Definite le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e il numero delle posizioni di DSGA per l'a.s. 2026/27; Dirigenti scolastici e DSGA nello stesso CCNL, concorso DS aperto ai direttori. Anquap: “Dopo 25 anni, serve una svolta”.

Dirigenti scolastici e DSGA nello stesso CCNL, concorso DS aperto ai direttori. Anquap: “Dopo 25 anni, serve una svolta” - Con la conclusione dell’anno scolastico 2024/2025, si compiono 25 anni dall’introduzione della dirigenza scolastica e della direzione ... Scrive orizzontescuola.it

Dimensionamento scolastico, “recuperati” 80 dirigenti scolastici e DSGA per il 2026/27. DECRETO - Nell'anno scolastico 2026/27 ci saranno meno tagli del previsto. Secondo orizzontescuola.it