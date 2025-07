Conceicao comincia la sua seconda avventura alla Juventus | il portoghese posta un contenuto multimediale che fa impazzire i tifosi – FOTO

Conceicao ha voglia di Juve! Il numero 7 bianconero ha reso noto una FOTO che lo vede nuovamente attivo negli allenamenti bianconeri. Francisco Conceicao ha ufficialmente celebrato il suo ritorno alla Juventus, condividendo una storia sui social che ha emozionato i tifosi bianconeri. Dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito tra le fila della Vecchia Signora dal Porto, dove ha accumulato esperienza e visibilità , l’attaccante portoghese è tornato a Torino, pronto a mettersi a disposizione di Igor Tudor. Nel suo profilo Instagram, Conceição ha pubblicato una storia in cui si mostra in azione sul campo, in un’ immagine che lo ritrae durante una delle sue giocate più rappresentative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao comincia la sua seconda avventura alla Juventus: il portoghese posta un contenuto multimediale che fa impazzire i tifosi – FOTO

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club - Dopo l’arrivo a Torino all’orario di pranzo, si attendeva solamente la firma sul nuovo contratto che lo avrebbe legato alla Juventus.

Capello a ruota libera: «Ora la Juventus deve pregare San Gasp per la Champions. Stupidaggine di Kalulu, cambi di Adzic e Conceicao? Li ho trovati…» - Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato così il pareggio per 1-1 dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Lazio Juve 1-1.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - 2025-06-19 10:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chico” Conceiçao (Coimbra, 2002) è diventato gigante.

Juve, ecco qual è stato il trucco per tenere Conceiçao C'è una particolarità nel contratto di Chico, che ha consentito di risparmiare tre milioni #Conceicao #Juventus #Tuttosport Vai su Facebook

? , João Mário (Porto ? Juventus | scambio con Alberto Costa e 4 milioni ai bianconeri) Dopo l'arrivo di Jonathan David a Torino nei primi del mese le aspettative in casa Juventus erano ben diverse rispett Vai su X

Juventus, comincia il raduno: c'è Vlahovic, assenti Conceição e David; Venezia-Juventus 2-3: è Champions, decisivo Locatelli su rigore. Tudor in lacrime; Juventus-Conceição: salgono i dubbi in dirigenza per il riscatto, la furia dei tifosi.

Il panico tra tifosi e la non banale rinuncia di Conceicao: era sempre e solo Juve - Il portoghese ha firmato la carta richiesta dal vecchio club: quanto costerà ai bianconeri e com'è andata la trattativa per il riscatto ... Lo riporta msn.com

Joao Mario, l'arrivo alla Juventus e quel retroscena con Conceicao VIDEO - Un`accoglienza da parte dei tifosi all`esterno del JMedical prima di svolgere le visite mediche e firmare. Come scrive ilbianconero.com