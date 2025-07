Auto piazzate come barriere e chiodi in strada magazzino svaligiato a Bomporto

Un livello di pianificazione e un'esecuzione davvero “in grande stile”. Non è stato certo un furto che è passato inosservato quello andato in scena la scorsa notte nella zona industriale di Bomporto, dove una banda di criminali ha messo nel mirino l'azienda Profit di via Carlo Testa. L'obiettivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scappano con 100mila euro di profumi, sbarrando la strada con chiodi e auto rubate: maxi furto a Bomporto - Modena, 29 luglio 2025 – Colpo grosso nella notte a Bomporto, in via Carlo Testa. Un commando di almeno dieci uomini ha preso d'assalto la ditta ‘Profit Srl’ scappando con un bottino in profumi pari a circa centomila euro.

BOMPORTO, MURO DI AUTO E ASFALTO CHIODATO. COLPO DA 100MILA EURO - Tredici auto piazzate come barricata e chiodi sull’asfalto per bloccare la strada: è il piano con cui è stato messo a segno nella notte un colpo da 100mila euro in una ditta di Bomporto. Lo riporta tvqui.it

