C osa può trasformare una banale partenza in un momento di disperazione pubblica? A volte basta una valigia. È successo all’ aeroporto di Sofia, in Bulgaria, dove una donna è stata respinta all’imbarco su un volo Ryanair diretto a Vienna per aver superato – secondo la compagnia – le dimensioni consentite del bagaglio a mano. La scena si è trasformata in un episodio virale, tra lacrime, porte sbattute e accuse di crudeltà. Ma questa non è solo una storia di centimetri e tariffe extra: è il riflesso di una tensione crescente tra passeggeri e politiche delle compagnie aeree. Bagaglio a mano: la guida in 10 passi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una scena che ha riacceso il dibattito sul comportamento di molte compagnie low cost