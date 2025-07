marco masini si racconta alla terrazza di san casciano dei bagni

San Casciano dei Bagni (Siena), 29 luglio 2025 – Prosegue la rassegna di incontri e presentazioni di San Casciano dei Bagni. La Terrazza è pronta ad accogliere, venerdì 1 agosto alle ore 21:30 in Piazza Matteotti, una delle voci piĂą autentiche e riconoscibili della musica italiana, Marco Masini. A dialogare con lui la giornalista e conduttrice radiofonica Nicoletta Deponti, storica voce di RTL 102.5 per un incontro che sarĂ l’occasione per ripercorrere all’artista una carriera lunga oltre trent’anni, segnata da grandi successi, brani iconici e testi coraggiosi che hanno saputo parlare alle emozioni piĂą profonde di intere generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

